Il maltempo non dà tregua | nuova allerta meteo in Campania dalle ore 20

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso didi livello Giallo per piogge e temporali valido20 di oggi, domenica 10 marzo, fino alle 20 di domani, lunedì 11 marzo. Su tutto il territorio regionale si prevedono intense precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. Si ricorda ai Comuni di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in ...

Maltempo sull' Italia con pioggia, vento e neve in alta quota: Oggi, 10 marzo, sarà una domenica di maltempo su tutte le regioni settentrionali e del medio ... Non è solo la pioggia però a preoccupare. Attenzione al vento . "Il brusco calo di pressione sul nord ...

Allerta Meteo in Liguria, frane e strade bloccate per le piogge. Allagamenti in Piemonte, in Lombardia preoccupa il Lambro - Il: ... nella parte alta della Valle Armea, non lontano dal carcere. Nel savonese, l'Aurelia rimane chiusa ... oggi il Centro Nord continuerà ad essere colpito dal maltempo. Sono attese piogge, a tratti forti ...

Maltempo: frane e dissesti, la pioggia “sgretola” la collina: maltempo: frane e dissesti, la pioggia “sgretola” la collina: Il tratto più in “crisi”, come già detto, è via Pertengo.

Maltempo: sotto osservazione le piene dei fiumi in Emilia: maltempo: sotto osservazione le piene dei fiumi in Emilia: (ANSA) - BOLOGNA, 10 MAR - Resta alta l'attenzione per il maltempo in Emilia-Romagna, anche se attualmente non ci sono situazioni particolarmente preoccupanti e con le previsioni che lasciano ...

Maltempo in Liguria e Piemonte, il ministro: “Ponti a fornire l’aiuto necessario”: maltempo in Liguria e Piemonte, il ministro: “Ponti a fornire l’aiuto necessario”: "Purtroppo l'emergenza maltempo continua a non dare tregua, soprattutto nell'area tra Piemonte e Liguria: sto seguendo la situazione dei territori di Alessandria e Genova e delle altre zone dove si re ...