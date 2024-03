Il maltempo flagella l' Italia | frane e allagamenti

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Ilnon concede tregua. Allerta arancione in Emilia-Romagna Ancora piogge e venti forti al Centro-Sud. Allerta gialla in 16 regioni. La perturbazione in transito sul Mediterraneo centrale determina, tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani, una fase disu gran parte delle nostre regioni centro-meridionali peninsulari, in particolare sui settori tirrenici. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti èstata valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Calabria e ...

Maltempo in Liguria, Lombardia e Lazio: pioggia e vento, alberi caduti e strade chiuse: Liguria Il maltempo flagella la Liguria provocando la caduta di massi e di alberi sulla via Aurelia in provincia di Genova e di Savona con conseguenti disagi per la viabilità. Sulla strada statale 1 ...

Il maltempo flagella la Liguria: frane sull'Aurelia, allagamenti in tutta la città fotogallery: Aggiornamento ore 11.31 " Segnalato allagamento della rotonda tra via Pionieri e aviatori d'Italia e via Castruccio

Maltempo in Liguria, Lombardia e Lazio: forti piogge, vento e alberi caduti. Sotto osservazione le piene dei fiumi in Emilia: maltempo in Liguria, Lombardia e Lazio: forti piogge, vento e alberi caduti. Sotto osservazione le piene dei fiumi in Emilia: Il maltempo colpisce l'Italia tra forti piogge, raffiche di vento e alberi caduti in diverse regioni . In Liguria - a Recco e a Noli - Aurelia ...

Maltempo al Centro-Nord, frane in Liguria. Pericolo valanghe sulle Alpi: maltempo al Centro-Nord, frane in Liguria. Pericolo valanghe sulle Alpi: . Il maltempo colpisce l’Italia tra forti piogge, raffiche di vento e alberi caduti in diverse regioni. In Liguria – a Recco e a Noli – Aurelia chiusa per la caduta di alberi. Mentre a Roma viene temp ...

Staffora in piena, a Voghera chiuso il ponte di via Piacenza: Staffora in piena, a Voghera chiuso il ponte di via Piacenza: VOGHERA. Il maltempo flagella la provincia di Pavia da sabato sera, in Oltrepo domenica mattina si sono viste le prime conseguenze. A Voghera, poco prime delle 11, è stato chiuso il ponte di via Piace ...