Il maltempo flagella l' Italia | frane e allagamenti Un morto in Liguria

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Ilnon concede tregua. Allerta arancione in Emilia-Romagna Ancora piogge e venti forti al Centro-Sud. Allerta gialla in 16 regioni. La perturbazione in transito sul Mediterraneo centrale determina, tra il pomeriggio di oggi e la giornata di domani, una fase disu gran parte delle nostre regioni centro-meridionali peninsulari, in particolare sui settori tirrenici. Il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti èstata valutata per la giornata di domani allerta arancione per rischio idraulico in Emilia-Romagna. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Marche, Calabria e ...

Maltempo sull'Italia con frane e allagamenti, sulle Alpi è allarme valanghe: Liguria Il maltempo flagella la Liguria provocando la caduta di massi e di alberi sulla via Aurelia dove ci sono due interruzioni. " Una frana vicino a Recco , dove si circola a senso unico alternato,...

Maltempo flagella l'Europa, 13 dispersi tra Francia e Svizzera: Il maltempo che in queste ore si sta abbatteno sull'Italia, flagella anche l'Europa, dove si registrano almeno 13 dispersi a causa della tempesta Monica In Francia sono sette le persone che risultano ...

Muschio Selvaggio si ferma, la scelta di Fedez dopo le controversie: Muschio Selvaggio si ferma, la scelta di Fedez dopo le controversie: Muschio Selvaggio si ferma. Lo annunciano gli stessi conduttori, Fedez e Davide Marra (noto come Mr Marra), spiegando che da lunedì 11 marzo andranno in onda le ultime tre puntate del podcast già ...

Maltempo: in Liguria persone isolate dalle frane, strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte, evacuazioni a Milano. Le previsioni meteo: maltempo: in Liguria persone isolate dalle frane, strade interrotte e pericolo valanghe in Piemonte, evacuazioni a Milano. Le previsioni meteo: Dopo un giorno di tregua, oggi Valtellina e Valchiavenna sono di nuovo investite da una violenta ondata di maltempo con fitte nevicate nelle ... mentre sul fondovalle, flagellato anche da raffiche di ...

Autostrade, drenaggi in corso sulla A12 per far defluire l’acqua dalle gallerie: Autostrade, drenaggi in corso sulla A12 per far defluire l’acqua dalle gallerie: Genova. E’ stata una giornata complicata per la viabilità genovese, sulle strade urbane e sulle tratte autostradali, letteralmente allagate dall’ingente quantità d’acqua caduta in queste ore che si è ...