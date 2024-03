Il Lecce condanna il brutto gesto di D’Aversa | il comunicato

Lecce - Verona: espulso ct salentino D'Aversa per testata ad Henry. Poi il mea culpa: La nota del Lecce Anche il club del Lecce prende le distanze dal ct: "L'Us Lecce, con riferimento ... pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il ...

Testata del pescarese D'Aversa al veronese Henry: il Lecce condanna il gesto del suo allenatore: Testata del pescarese D'Aversa al veronese Henry: il Lecce condanna il gesto del suo allenatore: Infuocatissimo il finale, già tuttavia tesissimo, di Lecce-Verona 0-1 in Serie A. La sfida salvezza al Via del Mare ha visto come protagonista non in positivo il tecnico del Lecce, il pescarese ...

Di Marzio: "D'Aversa a rischio esonero dopo la testata, Lecce ha individuato il sostituto": Di Marzio: "D'Aversa a rischio esonero dopo la testata, Lecce ha individuato il sostituto": D'Aversa si è subito pentito del gesto e si è scusato nell'intervista post-partita, ma la società Leccese ha condannato immediatamente l'episodio con un durissimo comunicato. "L’U.S. Lecce - si legge ...