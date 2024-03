Il giorno di Luca Negrini | Daremo battaglia su sicurezza | viabilità e gestione dei rifiuti

(Di domenica 10 marzo 2024) D’accordo, giocava in casa davanti a più di trecento persone pronte ad applaudire. Ma era anche una sorta di esame di maturità, tra l’altro preceduto da molte polemiche, quello che ha affrontato ieri, 33 anni, candidato sindaco del centrodestra a Modena. A sentire i commenti, pare proprio che l’esame sia stato superato, anche se il difficile comincia ora: tre mesi di dura campagna elettorale. Viste le premesse, il nervosismo iniziale è nel conto: sguardo fisso e sorriso tirato mentre parlano i dirigenti dei partiti alleati. Ma poi, quando tocca a lui,scende dal palco e la tensione si stempera. Gli fa bene partire con un omaggio al grande assente, l’ormai ex coordinatore provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi, che ha sbattuto la porta deluso per le modalità e l’esito della trattativa sulle candidature. ...

