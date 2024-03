Il gioco è chiaro | Cerno svela il vero piano di Renzi per le europee

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) Cosa c'è dietro l'attacco durissimo di Matteoall'indirizzo della ricandidatura di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea da parte del Ppe? A commentare l'intervento conclusivo del leader di Italia Viva alla Leopolda 2024 è il direttore de Il Tempo, Tommaso, nel corso del Tg4 di domenica 10 marzo."sta definendo il campo su cui lui giocherà al tentativo di dire che la destra è schiava di Ursula von der Leyen, che non piace a un sacco di gente ma che in questo momento è la candidata al Partito popolare europeo", spiega. Sull'altro campo, quello della sinistra,"tenderà a identificarla come un grillismo globale", in una narrazione che vede Elly Schlein e Giuseppe Conte come "tutta la stessa cosa", spiega il direttore. L'ex premier inoltre sta ...