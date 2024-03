Il Genoa tenta la rimonta ma Maldini junior regala i tre punti al Monza (3-2)

(Di domenica 10 marzo 2024) AGI - Una vittoria fondamentale per chiudere con largo anticipo il discorso salvezza. Ilvince 3-2 contro ildopo lasubita dai padroni di casa, decisiva la rete di Danielchela decima vittoria stagionale a Raffaele Palladino. Nel prossimo turno i brianzoli sfideranno il Cagliari. I liguri, ancora a +10 sul Sassuolo e sul terz'ultimo posto, sfideranno la Juventus. La gara del Ferraris si è infiammata immediatamente, alla prima vera occasione la squadra di Palladino è passata in vantaggio: assist di testa di Colpani all'8' del primo tempo, per Pessina è stato semplicissimo ribadire in rete. Il vantaggio dei lombardi ha scosso i padroni di casa, dopo dieci minuti Dany Mota si è inventato un gol da copertina, sempre su assist di Colpani: sforbiciata dal limite e ...

