Il Genoa rimonta due gol ma non basta | una rete di Maldini segna la vittoria del Monza

(Di domenica 10 marzo 2024) Finisce 2-3, valevole per la 28esima giornata di Serie A. Allo stadio Luigi Ferraris ilsi porta subito in vantaggio: prima, all'8', con Pessina su assist di Colpani, quindi Mota, con un gol in sforbiciata, sigla il 2-0. Nel secondo tempo ilaccorcia le distanze con Gudmundsson al 53', mentre Vitinha al 68'ladel pareggio. Al 79' però il gol dichiude i giochi, conndo laalla squadra di Palladino. Nel prossimo turno i brianzoli sfideranno il Cagliari. I liguri, ancora a +10 sul Sassuolo e sul terz'ultimo posto, sfideranno la Juventus. La gara del Ferraris si è infiammata immediatamente, alla prima vera occasione la squadra di Palladino è passata in vantaggio: assist di testa di ...