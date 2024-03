Il Frosinone litiga al dischetto e si ferma al nono rigore

(Di domenica 10 marzo 2024) Sconfitta per ilin casa del Sassuolo per 1-0, gol di Thorstvedt. I gialloblu hanno sbagliato uncon Kaio Jorge al 90? Ilche ilha sbagliato nei minuti finali e che gli ha impedito di portare a casa un punto dalla gara con il Sassuolo ha creato polemiche. Di Francesco si è arrabbiato con Barrenechea che voleva tirarlo e ha generato pressione su Kaio Jorge, che poi ha calciato male. Alin stagione, è arrivato il primo errore. In precedenza li avevano segnati Soulé (4 volte), Cheddira (2, uno dei quali in Coppa Italia), Harroui e lo stesso Kaio Jorge una volta.

Sparatoria a Frosinone, l’ipotesi: scontro per il controllo dello spaccio: Sparatoria a Frosinone, l’ipotesi: scontro per il controllo dello spaccio(Adnkronos) – Uno scontro per il controllo delle piazze di spaccio: sarebbe questa al momento la pista seguita dagli investigat ...sulpanaro

Sparatoria a Frosinone: arrestato un giovane albanese: Il ragazzo, 23 anni farebbe parte del gruppo di fuoco che ha sparato all'impazzata nel bar facendo un morto e tre feriti ...tg.la7

Sparatoria a Frosinone, arrestato 23enne: tre uomini ricercati: Un 23enne albanese è stato arrestato dalla Squadra Mobile per la sparatoria avvenuta ieri sera a Frosinone, in una bar di via Aldo Moro. Nella sparatoria un uomo è stato ucciso mentre altri tre sono ...sulpanaro