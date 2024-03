Il film candidato agli Oscar The Holdovers è stato accusato di plagio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 marzo 2024) Oggi si terrà la 96a edizione degliAcademy Awards e uno deicon più nomination è Thedi Alexander Payne. Ila cinque, tra cui quello per la migliore sceneggiatura originale dello scrittore David Hemingson. Ma proprio ieri èdi. Ildovrà vedersela con May December, Past Lives, Anatomy of a Fall e Maestro. Mentre le votazioni per glisarebbero già terminate, sono emerse nuove informazioni che potrebbero scuotere la situazione. Da quanto riportato da Variety, Payne e Hemingson sono stati accusati di aver plagiato Thedallo scrittore di Luca, Simon Stephenson. A gennaio, Stephenson ha inviato ...