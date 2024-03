Il cuore del paese si ripopola La scelta di una giovane coppia | Qui come una grande famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) "Vivere in centro storico significa vivere la vita di: uscire di casa e fare una passeggiata tra negozi, bar e ristoranti che diventano a tutti gli effetti i tuoi vicini di casa. Insomma la vita sociale inè bellissima: ci piace". Ce lo racconta Nicola Migliacci, 35 anni, che da due mesi ha scelto di tornare, dalla campagna cortonese, a vivere nel centro storico di Castiglion Fiorentino, ristrutturando la casa dove viveva da piccolo. Non è il solo: negli ultimi 15 anni il numero di coloro che vive "in" a Castiglioni è aumentato. Altro che fuga dal centro storico (invece succede in tanti paesi, anche del vicinato): neldel Cassero se nel 2010 erano 629 i residenti mjaggiorenni in, adesso sono ben 674. Un numero che, a vedere anche il mercato ...