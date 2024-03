Il cristianesimo ha voltato pagina La crisi non spaventa il cardinale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Ci sono libri da tenere lontano dal comodino di nostalgici e disfattisti. Uno di questi è Cristiani in un mondo che non lo è +, scritto dalJozef De Kesel. Settantasei anni, l’arcivescovo emerito di Bruxelles prende le distanze da chi nella Chiesa non si rassegna al passaggio epocale in Occidente da una società religiosa, in cui la fede condizionava ogni rapporto sociale, a una secolarizzata. "La fine di quel mondo cristiano – rassicura il porporato belga – non significa la fine del, ma la fine di una sua forma storica". Se accantona qualsiasi progetto culturale di riconquista del mondo alla fede, De Kesel non nega ladel, ma ne coglie un’occasione (kairos) per tornare all’essenza della Chiesa sacramentum mundi, segno dell’amore di Dio per gli uomini. Nella direttrice della ...