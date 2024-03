Il Coro dell’Immacolata festeggia 120 anni | elevazioni musicali in tutta la Bergamasca

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 10 marzo 2024) Ildi Bergamo120. Fondato nel 1904, ha sempre svolto un’importante funzione a livello diocesano e tuttora accompagna celebrazioni di grande valore come quella dell’ordinazione dei nuovi sacerdoti, anima le messe nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna e viene invitato a esibirsi nelle parrocchie della diocesi. Le sue origini ci riportano agli inizi del Novecento: il 22 novembre 1903 Papa Pio X ha promulgato il motu proprio sulla musica liturgica Inter pastoralis officii sollecitudines, documento in cui si riconoscono norme tassative e precise inerenti il repertorio musicale da eseguire in chiesa. In particolare, nell’articolo 27 del capitolo VIII si legge: “si abbia cura di restituire, almeno presso le chiese principali, le antiche Scholæ Cantorum”. Sulla scorta dei contenuti ...