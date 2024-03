Il consigliere leghista denuncia una maxi buca in strada a Milano | ma è dentro un cantiere chiuso

A Pisa si riunisce il comitato pro Vannacci, oltre 300 tesserati. "Ma non siamo un partito": ... Susanna Ceccardi : "Anche a me ha detto che non ha sciolto la riserva - ha dichiarato la leghista -... In sala presente anche il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini.

Prato, Bresci (Lega): "Da Consigliere Romei frase indegna tipica della Sinistra più becera": ... afferma Diletta Bresci, Vice - Sindaco di Poggio a Caiano, riferendosi a un post del Consigliere '... prosegue l'esponente leghista. 'Parole davvero gravi e indegne, soprattutto per chi ricopre un ...

Gli ex leghisti cacciati ora guardano a Da Re. Semenzato: «L'idea è bella, ma aspetto di capire chi farà parte della squadra»: Gli ex leghisti cacciati ora guardano a Da Re. Semenzato: «L'idea è bella, ma aspetto di capire chi farà parte della squadra»: Soprattutto non ha mai digerito il cambio di rotta radicale che ha portato alla cancellazione delle parole "indipendenza" e "secessione" dal vocabolario leghista ... l'ex vicesindaco di Mirano ed ex ...

Buche nelle strade a Milano, il sindaco: «Sarà sempre peggio e dobbiamo prepararci». Ore per i rattoppi triplicate: Buche nelle strade a Milano, il sindaco: «Sarà sempre peggio e dobbiamo prepararci». Ore per i rattoppi triplicate: Solo nel primo weekend di marzo riempite 89 voragini. Sala: «Finché non smette di piovere difficile fare interventi incisivi». A febbraio 20 volte la pioggia dello stesso mese 2023 ...

Tirrenia, la prima assemblea del comitato pro Vannacci (insieme a Susanna Ceccardi): Tirrenia, la prima assemblea del comitato pro Vannacci (insieme a Susanna Ceccardi): Fan del generale, ex sindaci e pure Ceccardi. Ma non chiamatelo comitato elettorale. Il nome Come il titolo del suo contestatissimo libro: «Il mondo al contrario» ...