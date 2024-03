(Di domenica 10 marzo 2024) Una comfort zone che rischia seriamente di diventare una sedia scomoda. I soli otto punti conquistati dal Modena nelle prime diecidel girone di ritorno cominciano a trasformarsi in un cumulonembo particolarmente insidioso nel prossimo futuro. Ora inevitabilmente, al di là di un sogno playoff che potrebbe anche rimanere pressochè intatto (ma il passo va cambiato, eccome), c’è da fissare attentamente lo sguardo sullo specchietto retrovisore per cercare di evitare amare sorprese da qui alla fine.sono leche mancano alla conclusione della stagione regolare, e il Modena ne giocheràlontano dal Braglia. Si cominceràprossimo al Tombolato di, contro una squadra che ieri ha fermato l’emorragia di sconfitte e certo vorrà continuare su questa strada. ...

Il cammino. Ancora nove gare, cinque fuori. Sabato si va a Cittadella: Si comincerà il primo maggio con il derby a Reggio Emilia, poi al Braglia arriverà un Como presumibilmente Ancora in lotta per una posizione di alta classifica, prima di chiudere il campionato in casa ...ilrestodelcarlino

