Il Brighton ha chiesto alla Uefa di indagare su un cartello omofobo esposto da un tifoso della Roma (The Athletic)

Brighton, chiesta indagine alla Uefa sulla partita persa 4-0 contro la Roma: Secondo The Athletic il Brighton ha chiesto alla Uefa di esaminare due casi: un presunto cartello omofobo e la regolarità del gol di Mancini ...sportmediaset.mediaset

Roma-Brighton si ripete La squadra di De Zerbi presenta ricorso all'Uefa: cosa sta succedendo: Roma-Brighton si ripete Sono passati tre giorni dal travolgente 4-0 della squadra italiana su quella inglese negli ottavi d'andata di Europa League. Un successo che ha creato un ...ilmessaggero

Brighton, clamoroso esposto alla Uefa per la partita con la Roma: sotto accusa il processo Var sul 3-0 e un cartello omofobo: Iniziativa clamorosa da parte del Brighton: secondo The Athletic il club inglese ha chiesto alla Uefa di esaminare due casi relativi alla sconfitta per 4-0 in Europa League contro la Roma Innanzitutto ...momentidicalcio