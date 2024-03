Il Bari perde 3-1 col Venezia e si avvicina alla zona retrocessione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2024) Nona sconfitta in campionato per ildi Luigi De Laurentiis, allenato da Giuseppe Iachini.contro il3-1 fuori casa. Ilha fatto un punto nelle ultime quattro partite: un pareggio e tre sconfitte. Continua la crisi della squadra biancorossa, che rispetto allo scorso anno ha intrapreso un percorso decisamente in discesa. Nella stagione 2022-23 era arrivata a giocarsi la finale playoff contro il Cagliari per la promozione in Serie A; quest’anno rischia la, a +6 punti dal terzultimo posto (con l’Ascoli che però ha una partita in meno). Il club di De Laurentiis jr sta faticando: è uno dei peggiori attacchi del campionato con appena 29 gol fatti in 29 partite. La classifica è molto corta, i playoff distano 3 punti, ma sembra che la squadra di Iachini non sia al livello ...