(Di domenica 10 marzo 2024) Spesso quando prendiamo glipuliti dall’armadio abbiamo la brutta sorpresa di sentire tra le nostre mani una spugna ruvida, che al tatto sembra avere quasi la consistenza della cartavetrata. Una sgradevolissima sensazione, soprattutto quando li utilizziamo per asciugarci il volto. Sembra che il loro utilizzo sia finalizzato a uno scrub invece che alla semplice asciugatura del viso. La maggior partenonilpergli– ilcorrieredellacitta.comMa il mondo perglimorbidifossero appena usciti dal negozio di biancheria esiste. Un segreto di altri tempi che andiamo a riscoprire per aiutare le ...

Nel 2023, le emissioni di gas serra in Germania sono scese al livello più basso degli ultimi 70 anni. L’anno scorso, le emissioni tedesche di CO2 sono state pari a 673 milioni di tonnellate, in calo ... (Leggi)

missione quasi impossibile , ma con una fiducia nuova che può portare a lottare fino alla fine. Sarà una domenica in alta quota per il Volley Bergamo 1991 , che sfida in casa propria la seconda forza ... (Leggi)

Il 99% delle persone non conosce il trucco per mantenere gli asciugamani come nuovi: Sembra che il loro utilizzo sia finalizzato a uno scrub invece che alla semplice asciugatura del viso. La maggior parte delle persone non conosce il trucco per mantenere gli asciugamani come nuovi – ...ilcorrieredellacitta

Uova di Pasqua, allarme rincari: prezzi su fino al +40%. Ecco le cause: «Analizzando i listini delle principali catene della grande distribuzione ... passa nella versione da 150 grammi dai 9,99 euro dello scorso anno agli attuali 11,99 euro, con un incremento netto di 2 ...laprovinciapavese.gelocal