Ieri in Campania | tortura e sequestro di persona | 4 arresti nel Sannio A Napoli preso narcotrafficante latitante

(Di domenica 10 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, sabato 9 marzo 2024. Avellino – Mentre l’intera coalizione di centrodestra, al pari di quella di centrosinistra non riesce a fare sintesi sul candidato sindaco al netto del diniego del giornalista Rino Genovesea correre con simboli di partito, l’Associazione metapolitca di centrodestra “Primavera Meridionale” va avanti e ufficializza il suo candidato sindaco, il giovane Lazzaro Iandolo. (LEGGI QUI) Benevento – Quattro persone tratte in arresto, tutti gravemente indiziati a vario titolo di reati didie rapina, commessi in danno di tre giovani residenti in San Leucio del, uno dei quali minore degli anni diciotto. (LEGGI QUI) Caserta – E’ stato un 8 marzo drammatico per una 19enne di Caserta al ...