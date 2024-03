Ian Fleming e la polpetta “avvelenata“

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Nel 1943 gli Inglesi organizzano lo sbarco degli alleati nel mediterraneo, indecisi fra la Grecia e la Sicilia. Terribile la prospettiva di incontrare la Wermacht tedesca, dotata di micidiali carri armati. Churchill si affida quindi ai servizi segreti per depistare ed ingannare i nazisti. Dalla camera mortuaria di Madrid prelevano un cadavere, lo vestono da ufficiale inglese della Raf (Royal air Force), gli mettono fra le mani una borsa con finti documenti che descrivono lo sbarco in Grecia e fanno trovare il cadavere su una spiaggia della Spagna vicino Alicante. Per rendere ancora più credibile questo depistaggio nella borsa di William Martin (il nome che fu affibbiato al povero morto) gli inglesi fanno anche trovare una lettera d’amore inviata da una fidanzata in realtà mai esistita. I nazisti ci cascano in pieno e tutta la Wermacht viene spostata in Grecia lasciando via libera ...