IA e sicurezza nazionale. La previsione di Caligiuri nel 2018

(Di domenica 10 marzo 2024) L’intelligenza artificiale, tema centrale della presidenza italiana del G7 nell’anno in corso, occupa un posto di prestigio anche nella relazione relativa al 2023 consegnata la scorsa settimana dall’intelligence italiana al Parlamento. È tra i settori ad alta tecnologia che potrebbero costituire “quel volano utile a colmare i gap strutturali di produttività, in una cornice di ridefinizione dei paradigmi economici, industriali e commerciali dove gli investimenti strategici, la promozione dell’innovazione e la formazione di competenze altamente specialistiche costituirebbero, a più forte ragione, fondamentali precondizioni di crescita”, si legge. Non mancano, però, i rischi, evidenziati anche nei giorni scorsi dal sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per ladella Repubblica. In particolare, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per diffondere ...