(Di domenica 10 marzo 2024) Arrivano dagli Stati Uniti, dall’Australia, dalla Gran Bretagna. Tra i tanti visitatori architetti e designer incantati da un tesoro tutto da svelare. Grazie alla delegazione Fai di Monza, che collabora con la proprietà per l’apertura e la valorizzazione di un patrimonio inestimabile,, normalmente chiusa al pubblico, progettata nel 1940 e realizzata durante la Seconda Guerra Mondiale tra il 1943 e il 1945 quale residenza principale della famiglia, svela i suoi gioielli. Laoffre una complessa visione di sintesi stilistica: a due piani, con i giardini adiacenti situati nei pressi della fabbrica Abv, l’atelier di arredamenti e la Tecno in via Umberto I 148, presenta un inconfondibile carattere moderno. Osvaldoarchitetto, designer e imprenditore era infatti partito dall’attività del ...

I tesori di Villa Borsani. Benvenuti nella casa dell’architetto visionario amico di Fontana e Melotti: Varedo, il capolavoro del razionalismo custodisce trecento opere d’arte. Sarà sede di Alcova, uno degli eventi più attesi della Milano Design Week.ilgiorno

