I "Ragazzi irresistibili". Sul palco senza microfono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024) Il teatro com’era una volta, nella sua forma più pura. Non ci sono esibizioni, niente voce microfonata che ne altera l’autenticità. Valori aggiunti che ritroviamo nella coppia di due primi attori sul. Umberto Orsini, 90 anni ad aprile e Franco Branciaroli, 77 a maggio sono i "", regia di Massimo Popolizio, dal 12 al 17 marzo (sempre alle 21, tranne il 14 alle 19 e il 17 alle 16) alla Pergola di Firenze. Due attori e amici di vecchia data, che si erano allontanati per incomprensioni, sono chiamati a riunirsi 11 anni dopo in occasione di una trasmissione tv che li vuole insieme, per una sera, per celebrare la storia del glorioso varietà americano. Una commedia che sa di drammatico, che segna un po’ la fine di un percorso di vita e di carriera. Una sorta di tramonto che finisce con un riavvicinamento. ...