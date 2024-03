I numeri del sabato sera a Milano | 13 persone aggredite e 11 incidenti stradali e 19 intossicazioni etiliche

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Come ogni, forze dell’ordine e operatori di soccorso devono affrontare un picco di interventi che non si manifesta in nessun altro giorno della settimana. Per chi lavora sulle ambulanze è il turno di lavoro peggiore: soltanto nella città metropolitana di, si sono registrati 11, 13 aggressioni, 19e due risse. Dalle 21 dialle 6 di domenica, l’Agenzia regionale di emergenza urgenza – che coordina tutti i soccorsi – ha dovuto gestire più di 90 interventi. Di solito, nella stessa fascia oraria, sono una trentina. Circa cinquantasono state portate nei vari pronto soccorso della città, 13 di loro in codice giallo: fortunatamente non si sono registrati decessi. ...