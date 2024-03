I migranti “elogiati” dalla BBC condannati per stupro di una bambina

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 10 marzo 2024) Nel Regno Unito sta facendo discutere un caso che tocca i media e la società, sollevando interrogativi sul ruolo dei giornali e sul trattamento riservato ai. Una famiglia siriana, rifugiata in Gran Bretagna, è stata inizialmente esaltata come simbolo di resilienza e integrazione dalle grandi televisioni per poi essere investita da un clamoroso scandalo sessuale. Omar, uno dei giovani componenti della famiglia Badreddin, protagonista del documentario, è stato infatti riconosciuto colpevole di violenza sessuale nei confronti di una minore di 13 anni. Insieme al fratello Mohamed e ad altri due hanno collezionato una pena complessiva di 38,5 anni di carcere. Questi episodi, avvenuti tra l’agosto del 2018 e l’aprile del 2019, hanno portato la giovane vittima a descrivere gli aggressori come coloro che l’hanno “torturata”, trasformando la sua esistenza in un ...