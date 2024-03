I migliori Morellino di Scansano in 10 etichette secondo il Gambero Rosso

(Di domenica 10 marzo 2024) La Toscana si conferma anche quest’anno come la regione più premiata della Guida, con ben 89 Tre Bicchieri. Il numero dei vini finalisti, i due bicchieri rossi per intenderci, è di ben 327. Per vastità di territorio e di denominazioni, per varietà di stili e di terroir questi risultati sono ampiamente giustificati. C’è un dinamismo, una voglia di crescere e di approfondire il legame con il territorio che non conosce sosta. IdiTre Bicchieri e Due Bicchieri Rossi Qui ci concentriamo suldi, undi buon corpo, ricco di frutto, dalle ottime potenzialità - di cui è protagonista il vitigno sangiovese - che ha un’immagine approcciabile e di presa presso il grande pubblico, ma che riesce a sfiorare anche vini memorabili dalle vigne ...

