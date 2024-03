I disturbatori di frequenze | ecco come ti svaligiano dopo aver parcheggiato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Arrestati i ladri che derubavano i genitori davanti alle scuole milanesi. Bloccavano le chiusure centralizzate con lo jammer, un trasmettitore ad alta potenza in grado di disturbare leutilizzate dai telecomandi di chiusura delle portiere delle automobili, e appena mamma e papà si allontanavano dalle vetture per portare i figli a scuola entravano in azione e rubavano tutto ciò che trovavano all'interno dei suv o delle auto di grossa cilindrata. È successo per giorni davanti ad alcune prestigiose scuole milanesi, l'ultimo colpo è stato mercoledì mattina nei pressi dell'istituto Leone XIII in zona City Life. I poliziotti in borghese si sono appostati nelle vicinanze attendendo l'entrata in azione degli Arsenio Lupin. Fino a quando un papà hail suo fuoristrada davanti all'istituto poi ha preso per mano il figlio e lo ha ...