I cortocircuiti ideologici dell' 8 marzo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 10 marzo 2024) Era la sera’otto, e sulla città pioveva forte, quando si è deciso di lasciar perdere ogni tentativo di capire il mondo. Il giornale locale ci aveva mandato a seguire le manifestazioni per la Giornataa Donna. Sono abbastanza prevedibili, questi eventi locali. Anche questa volta, tutto stava andando come previsto. Le ragazze di Non Una Di Meno, con gli zigomi pitturati di fucsia. Le signore’A.n.p.i. I performer, che inscenano una danza sciamanica in onorea Madre Terra. Le rivendicazioni. I comizi. Gli insulti alla Lega e a Giorgia Meloni. Le canzoni di Big Mama, sparate a palla dalla casse. Gli scalmanati che inneggiano all’Intifada, ma quelli ormai si trovano un po’ dappertutto. Tutto nella norma, insomma. Al massimo un po’ di brio nell’ordinaria vita che si vive qui in ...