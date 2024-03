I consumatori ci rimettono due volte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Razzante* Ora anche le ipotesi di evasione fiscale. Non c’è tregua per gli influencer che, dallo scoppio del caso Ferragni, non se la passano benissimo. Vengono spesso identificati come soggetti che sguazzano in un mare di abusi e illeciti e additati come affaristi che utilizzano i social per lucrare guadagni spesso non dichiarati. Il fatto che, come documenta l’iniziativa della Guardia di finanza di Bologna, alcuni influencer siano sfuggiti ai radar del fisco la dice lunga sull’opacità che contraddistingue la loro attività e sulla necessità che essa venga regolamentata in maniera più puntuale ed efficace, salvaguardando in primis il diritto dei cittadini-a essere informati correttamente sulle caratteristiche di beni e servizi. Sono infatti proprio i cittadini-l’anello debole della catena, vale a dire la componente della ...