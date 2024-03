Horner sta per essere licenziato | la Red Bull ha paura della canzone degli U2 sul caso molestie F1 insider

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2024)sta perdalla Red. È quanto scrive il giornale on line www.f1-.com. Scrive il giornale on line specializzato: Dopo la vittoria al Gran Premio d’Arabia Saudita Verstappen è apparso estremamente soddisfatto e rilassato, e non solo per il suo secondo trionfo consecutivo. Doveva avere la sensazione di aver steso non solo amici e nemici sulle piste, ma – cosa ancora più importante per lui – di aver ottenuto quello che forse è stato il successo più importantesua carriera fuori dalla pista. Perché poco prima dell’iniziogara è venuto fuori che il suo più stretto e importante confidente nel team Redsarebbe rimasto al suo posto: Helmut Marko (80 anni). Venerdì le cose sembravano completamente diverse. Il ...