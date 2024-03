Hockey Sarzana ferma la corsa della capolista Forte dei Marmi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 10 marzo 2024)(La Spezia) 9 marzo 2024 - Sembrava tutto in salita, in particolare quando il primo tempo si è concluso con la terza rete deldeiche dopo aver tremato al vantaggio dell’Gamma Innovation aveva rimesso la barra dritta portandosi avanti 3 a 1. Ma i sarzanesi nella ripresa hanno tirato fuori artigli e carattere mettendo il freno alladel campionato di serie A1 ottenendo un meritatissimo pareggio 3 a 3. Una bellissima sfida che lascia in testa i versiliesi mentre i sarzanesi cedono la quarta posizione al Follonica ma possono davvero dirsi soddisfatti non soltanto del risultato maprestazione di gioco e carattere. Gli altri risultati del sabato sera: Sandrigo-Trissino 2-8, Breganze-Valdagno 8-3, Monza-Follonica 3-6, Amatori ...