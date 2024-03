Highlights Venezia-Sassari 71-78 | Serie A basket 2023 24 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilcon glidi71-78, sfida valida per la 22esima giornata del campionato diA. Grande successo esterno per i sardi, che bissano l'importante vittoria interna sulla Virtus Bologna della settimana scorsa. Lagunari in controllo fino al terzo quarto, poi un black-out prolungato della formazione di Spahija spiana la strada al Banco di Sardegn che ringrazia e si assicura i due punti. Miglior realizzatore Gombauld con 22 punti, Tyree e Diop ne aggiungono 13 e 12 ciascuno. Agli orogranata non bastano i 22 punti di Simms e i 17 di Tucker.