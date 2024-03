Highlights Trento-Pesaro 109-82 | Serie A basket 2023 24 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilcon glidi109-82, sfida valida per la 22esima giornata del campionato diA. Vittoria comoda per i padroni di casa, che nella seconda metà di gara mettono a referto la bellezza di 67 punti. Dopo la sorprendente vittoria contro la capolista Brescia che ha interrotto unadi 8 sconfitte consecutive, i marchigiani tornano a perdere e ora sono penultimi da soli.manda 6 uomini in doppia cifra, guidati da Baldwin a quota 25 punti. Ci sono poi Biligha con 16, Alviti con 15, mentre Grazulis e Mooney ne realizzano 14, a cui quest'ultimo aggiunge anche 10 assist. Perci sono 21 punti di Bamforth e 20 di Wright-Foreman. Di seguito ilcon le azioni salienti.