Highlights Tortona-Napoli 97-72 | Serie A basket 2023 24 VIDEO

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilcon glidi97-72, sfida valida per la 22esima giornata del campionato diA. Vittoria convincente dei bianconeri, sempre al comando dall’inizio alla fine a conferma del periodo positivo che stanno attraversando. Ben 6 uomini in doppia cifra per la squadra di De Raffaele, con Colbey Ross come miglior marcatore con 15 punti e 9 assist. Strautins e Weems ne aggiungono 13 ciascuno, Kamagate 12 con 11 rimbalzi, Dowe e Obasohan 11 a testa. Gara sottotono per i partenopei, che trovano 13 punti da Pullen e Ennis. Di seguito ilcon le azioni salienti. SportFace.