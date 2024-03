Highlights e gol Real Madrid-Celta Vigo 4-0 | Liga 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilcon gli hlighights e i gol di, sfida valevole per la ventottesima giornata di. Nel primo tempo è Vinicius ad aprire le marcature dagli sviluppi di un corner, mentre a chiuderla definitivamente nei minuti finali ci pensano due autoreti: una sfortunata del portiere Guaita e l’altra del difensore Dominguez. Nel recupero anche il primo sigillo con la maglia delper Arda Guler. Vittoria numero 21 in campionato per gli uomini di Ancelotti, mentre ildi Benitez ora è solamente a +2 sulla zona retrocessione. SportFace.