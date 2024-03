Highlights e gol Lecce-Verona 0-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la ventottesima giornata di. Al Via del Mare vantaggio Hellas nel primo tempo grazie al gol di Folorunsho con deviazione decisiva di Baschirotto, due pali per i salentini e un rigore a loro concesso da Chiffi ma poi revocato dal Var. Nel secondo tempo non cambia il punteggio e Baroni fa male alla sua ex squadra con D’Aversa ora sulla graticola. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE ?? Goal: Michael Folorunsho0-1 Hellaspic.twitter.com/dRsi6EGYa0 — FootColic ?? (@FootColic) March 10,SportFace.

Lecce – Hellas Verona 0-1 Highlights e gol: Folorunsho firma il gol salvezza: Lecce - Hellas Verona Highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A.

