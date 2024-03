Highlights e gol Juventus-Atalanta 2-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium primo tempo con poche occasioni, equilibrato e con una scintilla: Pasalic batte il calcio di punizione, serve Koopmeiners che lascia partire un tiro imparabile. Lasubisce il colpo, rischia anche di prendere lo 0-2, ma su una palla recuperata propizia il gol del pareggio con Cambiaso. L’inerzia cambia in un attimo: Milik fa 2-1 e fa impazzire di gioia lo Stadium. Ma l’non ha nessuna intenzione di mollare e trova il gol del 2-2, ancora con Koopmeiners. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere, ma senza occasioni da gol. Un punto per parte. IL ...