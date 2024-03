Highlights De Carolis-Sadjo | Europeo supermedi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 10 marzo 2024) Giovanni De, salito sul ring a 39 anni in Francia, viene sconfitto dopo otto riprese per ko tecnico dal forte padrone di casa Kevin Lele, nello scontro che metteva in palio cintura continentale dei pesial Palais des Sport Marcel Cerdan di Levallois-Perret. L’ex campione del mondo romano, dopo essere finito quasi al tappeto, perde per ko tecnico per via dell’asciugamano lanciato sul ring dal suo angolo, anche se mostra contrarietà per questa decisione. Di seguito ecco le immagini salienti. IL RACCONTO DELL’INCONTRO Kevin Lelestops the extremely tough Giovanni Dein round 8 to defend his EBU Super Middleweight title.won every single round and dropped the Italian in round 2, and should have had another KD at the end of round 7. ...