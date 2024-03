?Helena Petrovna Blavatsky | la donna che ci ha venduto l' Oriente

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 10 marzo 2024) Un personaggio a metà tra l’esoterico e il pasticcione.è all’origine dell’innamoramento dell’Occidente per l’esotico, l’occulto, l’India come miraggio. E la sua vita da romanzo ha ispirato studi e ironie di scrittori. Vladimir Solov’ev, uno dei più grandi filosofi russi di ogni tempo, aveva centrato perfettamente il punto. Egli considerava la teosofia un «tentativo messo in atto da ciarlatani per adattare il buddhismo ai bisogni metafisici e mistici della società europea poco istruita». Non era, il suo, un giudizio sommario. Il fratello di Vladimir - Vsevolod, studioso di mistica - aveva conosciuto e frequentato per un lungo periodo la fondatrice della Società Teosofica, ne aveva apprezzato il carattere e le conoscenze esoteriche. Poi, però, cambiò idea: si era reso conto che la signora in questione non era ...