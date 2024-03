Haiti sull’orlo della guerra civile | strade ed edifici della capitale in mano alle bande armate E gli Usa evacuano l’ambasciata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Prima l’assalto ai penitenziari, con migliaia di detenuti evasi, poi – sabato notte – l’attacco simultaneo e coordinato a stazioni di polizia edgovernativi. Adla situazione è fuori controllo, in particolare nellaPort au Prince dove lecriminalihanno assaltato e datofiamme il ministero degli Interni e hanno cercato di prendere il controlloCorte Suprema. Port au Prince, controllata per l’80% dgang, assomiglia sempre più ad un campo di battaglia. Tutto questo mentre il primo ministro Ariel Henry si trova bloccato a Portorico sotto la protezione degli Usa. Spari ed esplosioni per ledel Paese caraibico sono ormai all’ordine del giorno. L’aeroporto è stato ...