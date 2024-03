Haiti nelle mani delle gang | Guerra civile Gli americani lasciano l' isola

(Di domenica 10 marzo 2024)sul baratro dellacon la capitale Port-au-Prince che è in gran partebande criminali. I residenti della capitale hanno cercato di mettersi in salvo in seguito all'ultima ondata di violenza tra bande: un gruppoNazioni Unite ha lanciato l'allarme di una "città sotto assedio" dopo che gli aggressori armati hanno preso di mira il palazzo presidenziale e la sede della polizia. I gruppi criminali, che già controllano gran parte di Port-au-Prince e le strade che portano al resto del Paese, hanno scatenato il caos negli ultimi giorni nel tentativo di spodestare il Primo Ministro, Ariel Henry, dalla guida del Paese più povero dell'emisfero occidentale. Gli ospedali sono sotto attacco, c'è carenza di cibo e molte infrastrutture sono ...

GRIDA DALL'INFERNO DI HAITI: L'aeroporto di Haiti è stato chiuso poiché l'esercito cerca di non far cadere anche questo nelle mani delle bande, mentre il porto principale " un punto chiave per le importazioni di prodotti ...

Il premier di Haiti è «persona non grata» nella Repubblica Dominicana: Il premier di Haiti è «persona non grata» nella Repubblica Dominicana: Ariel Henry è stato così etichettato per motivi di sicurezza nazionale, a causa della crescente violenza nella confinante Haiti ...

Gli Usa evacuano il personale dall'ambasciata ad Haiti: Gli Usa evacuano il personale dall'ambasciata ad Haiti: Gli Stati Uniti hanno evacuato il personale non essenziale dall'ambasciata di Haiti, mentre Port au Prince, controllata per l'80% dalle bande criminali, assomiglia sempre più ad un campo di battaglia.