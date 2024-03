Ha calunniato me e mia moglie | vergognosa violazione del silenzio elettorale | Marsilio porta Travaglio in tribunale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Nel giorno del voto in Abruzzo, esplode la rabbia del governatore Marco, ricandidato per il centrodestra contro Luciano D'Amico, espressione del campo largo., infatti, denuncia una "clamorosa edel" e annuncia azioni legali. Nel mirino diquanto andato in onda sabato sera sul canale Nove, la trasmissione Accordi & Disaccordi condotta da Luca Sommi, dove si è visto, tuona, "un comizio condito di calunnie di Marco, seguito a ruota dal giornalista Andrea Scanzi. In particolare, noto diffamatore seriale più volte condannato per questo reato, mi hadescrivendomi, insieme a mia, come indagato e ...