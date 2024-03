(Di domenica 10 marzo 2024) Il segretario generale dell'ONU Antonio: "ha detto che è una guerraHamas e non, ma la verità è che questa si è trasformata in una"; ora "basta. Stiamo chiedendo una tregua umanitaria".

Guterres (ONU): “A Gaza una punizione collettiva di Israele contro i palestinesi, ora basta”: Guterres (ONU): “A Gaza una punizione collettiva di Israele contro i palestinesi, ora basta”: Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres: "Israele ha detto che è una guerra contro Hamas e non contro i palestinesi, ma la verità è che ...