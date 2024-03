Guerra Israele | Biden | «Netanyahu sta facendo più male che bene Invasione di Rafah a sud di Gaza è linea rossa»

Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: "Biden si sbaglia, gli israeliani con me". Capo Hamas, pronti a colloqui tregua a inizio Ramadan: Anche il presidente Usa Joe Biden ha dichiarato di ritenere "difficile" un cessate il fuoco tra Israele e Hamas nella Striscia nelle prossime ore, e per questo si è detto "molto" preoccupato per le ...

La strategia di Biden: far cadere Netanyahu per difendere Israele: ... rompere con il primo ministro israeliano Netanyahu che conosce da 50 anni e la sua strategia di guerra a Gaza, pur restando fedele a Israele e alla sua lotta contro Hamas, che tiene ancora degli ...

Gaza: Netanyahu, Biden "si sbaglia", "maggioranza degli israeliani" sostiene mie politiche: Gaza: Netanyahu, Biden "si sbaglia", "maggioranza degli israeliani" sostiene mie politiche: Il primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha affermato oggi che le sue politiche sono "sostenute dalla stragrande maggioranza degli ...

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: Chi vuole la Guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: “È indubbio che viviamo un periodo di turbolenza. Le guerre, l'Ucraina, la vicenda mediorientale, il progrom di Hamas, l’ingresso di Israele in Gaza e altre situazioni che si vanno sempre più ...

Hamas conferma le sue richieste: 'Israele non dà garanzie': Hamas conferma le sue richieste: 'Israele non dà garanzie': Hamas ha ribadito le sue richieste per la liberazione degli ostaggi e ha accusato Israele di "non dare garanzie e impegni ... le richieste di "un totale cessate il fuoco, della fine della Guerra a ...