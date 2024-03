Guerra Israele | Biden | «Netanyahu sta facendo più male che bene Invasione di Rafah a sud di Gaza è linea rossa»

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilmessaggero©

Guerra Israele - Hamas, inizia il Ramadan e si riunisce il gabinetto di guerra. Oltre 31mila morti a Gaza: Si riunisce questa notte in Israele il gabinetto di guerra, per discutere dei preparativi del Ramadan, che inizia oggi, gli aiuti umanitari a Gaza e i negoziati, che nonostante lo stallo continuano, per raggiungere un accordo ...

Gaza, capo Hamas: "Aperti a continuare negoziati con Israele": Invasione Rafah è linea rossa" Gaza, Israele: "Guerra va avanti, Hamas vuole escalation durante Ramadan"

Chi vuole la guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: Chi vuole la Guerra Le ambiguità, di fatto filo-Putin, di Conte e Salvini. Conversazione con Francesco Sisci con Giuseppe Rippa: “È indubbio che viviamo un periodo di turbolenza. Le guerre, l'Ucraina, la vicenda mediorientale, il progrom di Hamas, l’ingresso di Israele in Gaza e altre situazioni che si vanno sempre più ...

Guerres (Onu): "A Gaza punizione collettiva contro i palestinesi, ora basta". Biden: "Netanyahu fa più male che bene a Israele": Guerres (Onu): "A Gaza punizione collettiva contro i palestinesi, ora basta". Biden: "Netanyahu fa più male che bene a Israele": Hamas conferma le sue richieste: "Israele non dà garanzie". Guerres (Onu): "A Gaza punizione collettiva contro i palestinesi, ora basta". Intanto Biden torna ad attaccare duramente il premier ...

Guterres, 'a Gaza punizione collettiva, ora basta': Guterres, 'a Gaza punizione collettiva, ora basta': Ma "il modo in cui è stata condotta la Guerra a Gaza è che i civili stanno pagando il prezzo più alto e deve essere chiaro questo. Israele ha detto che è una Guerra contro Hamas e non contro i ...