Guardiola | «Klopp tornerà | mi ha reso un allenatore migliore»

(Di domenica 10 marzo 2024) Le parole di Pep, tecnico del Manchester City, dopo il pareggio ottenuto nel big match contro il Liverpool Pepha parlato alla BBC dopo il pareggio del Manchester City ad Anfield Road contro il Liverpool. Di seguito le sue parole. PARTITE – «Ci sono state buone occasioni da entrambe le parti. Abbiamo iniziato davvero bene. Il fattore campo è stato decisivo, dovevamo stare attenti all’ambiente di Anflied, altrimenti non avremmo alcuna possibilità, sapendo che sarebbe stato difficilissimo. È stata una partita serrata a momenti. Non una partita in cui una squadra controlla sempre il gioco». PAREGGIO – «Faccio i complimenti al Liverpool. Hanno dimostrato ancora una volta il loro valore ed elevato ancora questa rivalità. So quanto sia difficile venire qui e vincere. I giocatori hanno dato tutto. Io do merito agli avversari e mi ...

Liverpool - Manchester City 1 - 1, Telegraph: "Il match del secolo". A Klopp negato un rigore al 98: "Il finale adatto per l'ultimo ballo tra Klopp e Guardiola", scrive il quotidiano inglese. Il tecnico dei reds sul mancato penalty: "Era rigore netto e anche cartellino giallo". Liverpool's English defender #78 Jarell Quansah (L) vies with ...

Premier League: Liverpool - Manchester City 1 - 1, Arsenal leader: Nel finale palo per gli ospiti poi l'abbraccio Klopp - Guardiola

Premier League: Liverpool-Manchester City 1-1, Arsenal leader: Premier League: Liverpool-Manchester City 1-1, Arsenal leader: Nel finale, Jeremy Doku del City ha colpito il palo ma senza provocare l'ira di Pep Guardiola, che ha abbracciato Klopp al fischio finale dell'ultima loro sfida in campo, almeno in Premier League, ...

Liverpool-City 1-1: Mac Allister risponde a Stones e la Premier è più in equilibrio che mai: Liverpool-City 1-1: Mac Allister risponde a Stones e la Premier è più in equilibrio che mai: Anche perché l’ultimo confronto in Premier tra Jürgen Klopp e Pep Guardiola, i due tecnici che l’hanno dominata negli ultimi anni, ha mostrato il lato umano del City, in difficoltà nella ripresa dopo ...

Liverpool-Manchester City 1-1, apre Stones, pareggia Mac Allister: esulta l’Arsenal: Liverpool-Manchester City 1-1, apre Stones, pareggia Mac Allister: esulta l’Arsenal: Il big match della 28ª giornata di Premier League tra Liverpool e Manchester City, finisce in parità. Un tempo per uno, spartizione della posta in palio. Un pareggio che fa sorridere l’Arsenal, vittor ...