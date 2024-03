Guardalinee ferita | il preside sui social | «Doveva stare a casa a fare le tagliatelle» Gli studenti furiosi chiedono le dimissioni

Scontro tra cameraman e guardalinee, l'infortunio a bordo campo in Betis Siviglia - Athletic Bilbao: Correndo a bordo campo lungo la propria fascia di competenza, l'assistente dell'arbitro si è infatti scontrata contro un cameraman rimanendo ferita al volto. Porras Ayuso è stata soccorsa dal ...

Insulti sessisti alla guardalinee spagnola ferita al volto da una telecamera: "Torna in cucina": Insulti sessisti alla guardalinee: "Torna in cucina" "Torna in cucina". In tanti, vedendo quelle immagini, hanno reagito così: insultando Porras. La guardalinee uscita infortunata domenica durante ...

“Avrebbe fatto meglio a rimanere in cucina, il calcio non fa per donne”: il post sessista è del preside del liceo, lo stupore della città: “Avrebbe fatto meglio a rimanere in cucina, il calcio non fa per donne”: il post sessista è del preside del liceo, lo stupore della città: Paolo Auricchia, preside dello Scientifico Vieusseux di Imperia, si unisce all’ondata via social di offese sessiste alla Guardalinee spagnola Guadalupe ...

Roma-Brighton, moviola: giallo su gol Dybala e Mancini, manca un rosso: Roma-Brighton, moviola: giallo su gol Dybala e Mancini, manca un rosso: La prova dell’arbitro Letexier nell’andata degli ottavi di Europa League tra Roma e Brighton analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito tre giocatori ...

La poliziotta Alessandra Accardo: “Donne, denunciate: gli uomini non stiano in silenzio”: La poliziotta Alessandra Accardo: “Donne, denunciate: gli uomini non stiano in silenzio”: Intervista all’agente che nel 2022 fu aggredita e violentata in zona porto: “Alcuni uomini, per sentirsi affermati, hanno bisogno di ...