Grazia Striano | chi è l’ex fidanzata di Pierdavide Carone e ballerina di Amici 10

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 marzo 2024) Ex concorrente di10, stessa edizione delfidanzato, oggi sembra lontana dal mondo dello spettacolo., chi èdied ex concorrente di10 Photo Credits: Corriere del Mezzogiornodella nona edizione dinel 2010,ha avuto una storia d’amore con il cantautore. Nata a Napoli nel 1988, ha cercato di farsi strada nel mondo della danza e dello spettacolo ma, ad oggi, sembra pur lontana dai riflettori sembra non aver abbandonato il mondo della danza. Ai ...