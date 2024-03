Gravina | spuntano le mail sui diritti tv | le carte dell' inchiesta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 10 marzo 2024) Un rapporto speciale legava l'ex presidente di Infront Italy Marco Bogarelli e l'attuale numero unoa Figc, Gabriele. Per comprenderlo basta sfogliare parte dei documenti finiti nel fascicolo dia caricoo stesso, indagato dalla Procura di Roma per autoriciclaggio e appropriazione indebita. Sotto la lente degli inquirenti è finita la compravendita di un immobile a Milano, intestato alla figliaa compagnao stesso(il quale di fronte ai pm ha ribaditola correttezza del suo operato). L'indagine è nata a Perugia, in seguito trasferita nella Capitale, nell'ambito del presunto dossieraggio organizzato dal magistrato Antonio Laudati e dall'ufficialea Guardia di Finanza Pasquale Striano. ...