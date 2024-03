Anagni,aggredito a 12 anni da un 16enne: Il ragazzo è grave in ospedale Il 12enne, percosso da un 16enne, forse con dei complici,ha riportato un trauma cranico e portato al Bambino Gesù di Roma. "E' pura fortuna se non si è ripetuta la ...

Dodicenne morta, il mistero sulle cause e la verità dall'autopsia: La scomparsa di Natalia Van Winkle, la 12enne trovata morta dai genitori nel suo letto , ha ... un incidente che, sul momento, non era apparso grave. Gli ultimi giorni di Natalia. Secondo le prime ...

Grave il 12enne aggredito da un ragazzo di 16 anni ad Anagni, la denuncia del sindaco: “È bullismo”: Grave il 12enne aggredito da un ragazzo di 16 anni ad Anagni, la denuncia del sindaco: “È bullismo”: Si trova in ospedale a Roma in attesa di un intervento il 12enne aggredito per bullismo nel paese di Anagni, il sindaco in suo soccorso sui social ...

Anagni,aggredito a 12 anni da un 16enne: Anagni,aggredito a 12 anni da un 16enne: 19.35 Anagni,aggredito a 12 anni da un 16enne Un ragazzino di 12 anni è stato selvag- giamente picchiato ad Anagni, in pro- vincia di Frosinone. A denunciare l'episodio è stato il sindaco Daniele Na ...

Anagni: sindaco, 12enne aggredito da gruppo di bulli, grave in ospedale: Anagni: sindaco, 12enne aggredito da gruppo di bulli, Grave in ospedale: Ieri sera un fatto increscioso e gravissimo è accaduto ad Anagni: un ragazzo di 12 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di ...